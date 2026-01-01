Atelier manuel créatif galets des voeux au chat chouette Le Chat Chouette des jeux Pertuis

Atelier manuel créatif galets des voeux au chat chouette

Venez participer à notre atelier manuel créatif pour fabriquer vos galets spécial voeux. L’atelier est ouvert à tous, grands et petits, et le matériel est fourni

5€ par personne

N’hésitez pas à réserver auprès de votre chat chouette (téléphone, mail, facebook, instagram, discord) .

Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and join our creative handicraft workshop to make your own special greetings pebbles. The workshop is open to all, young and old, and materials are provided

