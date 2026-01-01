Atelier manuel créatif galets des voeux au chat chouette Le Chat Chouette des jeux Pertuis
Samedi 10 janvier 2026 à partir de 14h. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Venez participer à notre atelier manuel créatif pour fabriquer vos galets spécial voeux. L’atelier est ouvert à tous, grands et petits, et le matériel est fournI
5€ par personne
N’hésitez pas à réserver auprès de votre chat chouette (téléphone, mail, facebook, instagram, discord) .
Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com
English :
Come and join our creative handicraft workshop to make your own special greetings pebbles. The workshop is open to all, young and old, and materials are provided
