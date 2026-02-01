Atelier manuel créatif la boite à amour au chat chouette Chat chouette des jeux Pertuis

Atelier manuel créatif la boite à amour au chat chouette

Vendredi 20 février 2026 à partir de 14h. Chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Venez participer à notre atelier manuel créatif pour fabriquer vos boites pour héberger tous vos mots d’amour 5€ par personne le 20 février à 14h00.



N’hésitez pas à réserver auprès de votre chat chouette (téléphone, mail, facebook, instagram, discord)

Chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and take part in our creative manual workshop to make your own boxes to house all your love notes 5? per person on February 20 at 2:00 pm.



Don’t hesitate to book with your chat chouette (phone, mail, facebook, instagram, discord)

