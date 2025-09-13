Atelier manuel créatif magnet au chat chouette Le chat chouette des jeux Pertuis

Atelier manuel créatif magnet au chat chouette Le chat chouette des jeux Pertuis samedi 13 septembre 2025.

Atelier manuel créatif magnet au chat chouette

Samedi 13 septembre 2025 de 14h à 19h. Le chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-13

Venez créer, le temps d’une après midi pendant notre atelier manuel créatif, des magnets en feutrine pour décorer votre Frigo

Matériel fournit Ouvert à tous .

Le chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and create felt magnets to decorate your fridge during our afternoon workshop

German :

Kreieren Sie einen Nachmittag lang während unseres kreativen Handarbeitsworkshops Filzmagnete, um Ihren Kühlschrank zu dekorieren

Italiano :

Venite a creare magneti di feltro per decorare il vostro frigorifero per un pomeriggio durante il nostro laboratorio manuale creativo

Espanol :

Ven a crear imanes de fieltro para decorar tu nevera durante una tarde en nuestro taller de manualidades creativas

