Atelier manuel créatif perle à repasser au chat chouette Chat chouette des jeux Pertuis

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 14h. Chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Venez créer, le temps d’un après-midi pendant notre atelier manuel créatif, des supers objets et décorations en perle à repasser.
Matériel fourni Ouvert à tous (les grands et les petits)
Chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com
English :
Come and spend an afternoon creating great objects and decorations from iron-on beads during our creative manual workshop.
Materials provided Open to all (young and old)
German :
Erstellen Sie einen Nachmittag lang während unseres kreativen Handarbeitsworkshops tolle Gegenstände und Dekorationen aus Bügelperlen.
Material wird zur Verfügung gestellt Offen für alle (Groß und Klein)
Italiano :
Venite a passare un pomeriggio a creare fantastici oggetti e decorazioni con le perline stirate durante il nostro laboratorio manuale creativo.
Materiale fornito Aperto a tutti (grandi e piccini)
Espanol :
Ven a pasar una tarde creando fantásticos objetos y adornos con cuentas planchadas durante nuestro taller manual creativo.
Materiales proporcionados Abierto a todos (jóvenes y mayores)
