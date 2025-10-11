Atelier manuel créatif perle à repasser au chat chouette Chat chouette des jeux Pertuis

Atelier manuel créatif perle à repasser au chat chouette Chat chouette des jeux Pertuis samedi 11 octobre 2025.

Atelier manuel créatif perle à repasser au chat chouette

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 14h. Chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-11 14:00:00

2025-10-11

Venez créer, le temps d’un après-midi pendant notre atelier manuel créatif, des supers objets et décorations en perle à repasser.



Matériel fourni Ouvert à tous (les grands et les petits)

Chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and spend an afternoon creating great objects and decorations from iron-on beads during our creative manual workshop.



Materials provided Open to all (young and old)

German :

Erstellen Sie einen Nachmittag lang während unseres kreativen Handarbeitsworkshops tolle Gegenstände und Dekorationen aus Bügelperlen.



Material wird zur Verfügung gestellt Offen für alle (Groß und Klein)

Italiano :

Venite a passare un pomeriggio a creare fantastici oggetti e decorazioni con le perline stirate durante il nostro laboratorio manuale creativo.



Materiale fornito Aperto a tutti (grandi e piccini)

Espanol :

Ven a pasar una tarde creando fantásticos objetos y adornos con cuentas planchadas durante nuestro taller manual creativo.



Materiales proporcionados Abierto a todos (jóvenes y mayores)

L’événement Atelier manuel créatif perle à repasser au chat chouette Pertuis a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme de Pertuis