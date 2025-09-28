Atelier manuel création de figurine Le chat chouette des jeux Pertuis

Atelier manuel création de figurine

Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 14h. Le chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Venez inventer et créer votre propre petite figurine avec notre figurine de départ (Warhammer age of sigmar ou 40k) et tous les rabiots et petites pièces ramenés par l’ensemble des participants



Peignez la ensuite le plus rapidement possible avec les 5 couleurs imposées et des petits défis pour pimenté l’expérience



Ouvert à tous



Réservation et informations par téléphone, réseaux sociaux, mail ou directement en boutique .

Le chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and invent and create your own little figurine with our starting figurine and all the rabiots brought back by all the participants

Then paint it as fast as you can, using the 5 colors we’ve given you and a series of small challenges

German :

Erfinden und gestalten Sie Ihre eigene kleine Figur mit unserer Startfigur und allen von allen Teilnehmern mitgebrachten Rambos

Bemale sie anschließend so schnell wie möglich mit den 5 vorgegebenen Farben und kleinen Herausforderungen

Italiano :

Venite a inventare e a creare la vostra statuetta con la nostra statuetta di partenza e tutti i rabbi portati da tutti i partecipanti

Poi dipingetela il più velocemente possibile utilizzando i 5 colori e le piccole sfide

Espanol :

Ven a inventar y a crear tu propia figurita con nuestra figurita de partida y todos los rabiotes traídos por todos los participantes

Después, píntala lo más rápido posible utilizando los 5 colores y los pequeños retos

