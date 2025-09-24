Atelier manuel familles Tardets-Sorholus

Atelier manuel familles Tardets-Sorholus mercredi 24 septembre 2025.

Atelier manuel familles

Salle Arhanpia Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Le collectif souletin débarque à Tardets avec cet atelier mensuel parents/enfants /grand-parents pour une après-midi re-créative. Sur inscription. .

Salle Arhanpia Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47

English : Atelier manuel familles

German : Atelier manuel familles

Italiano :

Espanol : Atelier manuel familles

L’événement Atelier manuel familles Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Pays Basque