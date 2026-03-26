Atelier manuel Médiathèque la MéMo Monein

Atelier manuel

Médiathèque la MéMo 16 Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Autour de l’exposition Musette Souricette et la baguette magique .

Atelier animé par l’illustratrice Quitterie Laborde. .

Médiathèque la MéMo 16 Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25 memo@mairie-monein.fr

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English : Atelier manuel

L’événement Atelier manuel Monein a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Coeur de Béarn