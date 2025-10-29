Atelier manuel spécial Halloween avenue Henri Veysseyre Fontannes
Atelier manuel spécial Halloween
avenue Henri Veysseyre Médiathèque Fontannes Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-10-29 15:00:00
Atelier manuel spécial Halloween à la médiathèque de Fontannes.
avenue Henri Veysseyre Médiathèque Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 32 86 mediatheque.fontannes@wanadoo.fr
English :
Special Halloween workshop at the Fontannes media library.
German :
Spezieller Halloween-Handarbeitsworkshop in der Mediathek von Fontannes.
Italiano :
Laboratorio speciale di Halloween presso la biblioteca multimediale di Fontannes.
Espanol :
Taller especial de manualidades de Halloween en la mediateca de Fontannes.
L'événement Atelier manuel spécial Halloween Fontannes a été mis à jour le 2025-10-16