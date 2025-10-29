Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier manuel spécial Halloween avenue Henri Veysseyre Fontannes mercredi 29 octobre 2025.

Début : 2025-10-29 15:00:00
Atelier manuel spécial Halloween à la médiathèque de Fontannes.
avenue Henri Veysseyre Médiathèque Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 32 86  mediatheque.fontannes@wanadoo.fr

English :

Special Halloween workshop at the Fontannes media library.

German :

Spezieller Halloween-Handarbeitsworkshop in der Mediathek von Fontannes.

Italiano :

Laboratorio speciale di Halloween presso la biblioteca multimediale di Fontannes.

Espanol :

Taller especial de manualidades de Halloween en la mediateca de Fontannes.

