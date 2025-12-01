Atelier manuel: Spécial Noël Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne
Atelier manuel: Spécial Noël Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne mercredi 17 décembre 2025.
Atelier manuel: Spécial Noël
Place de Verdun Office de Tourisme Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Préparez-vous à secouer… votre créativité !
La ville de Saint-Georges de Didonne organise un atelier manuel spécial Noël au Bureau d’Information Touristique. Venez nombreux… on a promis aux lutins d’avoir du public !
.
Place de Verdun Office de Tourisme Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
Get ready to shake up your creativity! The town of Saint-Georges de Didonne is organizing a special Christmas workshop at the Tourist Information Office. Come one, come all? we’ve promised the elves we’ll have an audience!
German :
Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Kreativität zu schütteln! Die Stadt Saint-Georges de Didonne organisiert einen weihnachtlichen Bastelworkshop im Touristeninformationsbüro. Kommen Sie zahlreich, denn wir haben den Wichteln versprochen, dass wir viele Zuschauer haben werden!
Italiano :
Preparatevi a dare una scossa alla vostra creatività! La città di Saint-Georges de Didonne organizza uno speciale laboratorio di artigianato natalizio presso l’Ufficio del Turismo. Venite tutti, abbiamo promesso agli elfi di avere un pubblico!
Espanol :
Prepárese para dar rienda suelta a su creatividad La ciudad de Saint-Georges de Didonne organiza un taller especial de manualidades navideñas en la Oficina de Turismo. Venid todos… ¡le hemos prometido a los duendes que habrá público!
L’événement Atelier manuel: Spécial Noël Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-11-19 par Royan Atlantique