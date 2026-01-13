Atelier manuel Suspension marine Office de Tourisme Site plage Le Havre
Atelier manuel Suspension marine
Office de Tourisme Site plage 186 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 11:30:00
2026-02-18
Lors de cet atelier créatif à quatre mains, vous décorez votre coquille Saint-Jacques en suivant la technique colorée et ludique du Décopatch, enseignée par Martine de Manufactory. Une fois personnalisée, elle rejoint d’autres coquillages pour former une jolie suspension souvenir à emporter chez vous !
À partir de 6 ans, en duo Durée 1h30
Réservation obligatoire .
Office de Tourisme Site plage 186 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 04 contact@lehavre-etretat-tourisme.com
