ATELIER MAO La Pompe Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

ATELIER MAO

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 25 – 25 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 17:30:00

fin : 2026-04-17 20:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur) l’art du sampling avec Ableton.

Dès 15 ans.

Vendredi 17 avril de 17h30 à20h30 , venez participer à un Atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur) l’art du sampling avec Ableton.

Dès 15 ans. 25€.

Infos/inscription fbateau@gmail.com .

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie fbateau@gmail.com

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English :

MAO (Computer-Assisted Music) workshop: the art of sampling with Ableton.

Ages 15 and up.

L’événement ATELIER MAO Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-04-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes