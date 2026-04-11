ATELIER MAO La Pompe Florac Trois Rivières
ATELIER MAO La Pompe Florac Trois Rivières jeudi 16 avril 2026.
Florac Trois Rivières
ATELIER MAO
La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 25 – 25 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 17:30:00
fin : 2026-04-17 20:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur) l’art du sampling avec Ableton.
Dès 15 ans.
Vendredi 17 avril de 17h30 à20h30 , venez participer à un Atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur) l’art du sampling avec Ableton.
Dès 15 ans. 25€.
Infos/inscription fbateau@gmail.com .
La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie fbateau@gmail.com
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English :
MAO (Computer-Assisted Music) workshop: the art of sampling with Ableton.
Ages 15 and up.
L’événement ATELIER MAO Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-04-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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