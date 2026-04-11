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ATELIER MAO La Pompe Florac Trois Rivières

ATELIER MAO La Pompe Florac Trois Rivières

ATELIER MAO La Pompe Florac Trois Rivières jeudi 16 avril 2026.

Lieu : La Pompe

Adresse : 11 Rue Théophile Roussel

Ville : 48400 Florac Trois Rivières

Département : Lozère

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 25 25 Adulte

Florac Trois Rivières

ATELIER MAO

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 25 – 25 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 17:30:00
fin : 2026-04-17 20:30:00

Date(s) :
2026-04-16

Atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur) l’art du sampling avec Ableton.
Dès 15 ans.
Vendredi 17 avril de 17h30 à20h30 , venez participer à un Atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur) l’art du sampling avec Ableton.
Dès 15 ans. 25€.
Infos/inscription fbateau@gmail.com   .

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie   fbateau@gmail.com

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English :

MAO (Computer-Assisted Music) workshop: the art of sampling with Ableton.
Ages 15 and up.

L’événement ATELIER MAO Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-04-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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