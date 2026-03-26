Atelier MAO La Châtaigneraie
Atelier MAO La Châtaigneraie samedi 11 avril 2026.
Atelier MAO
La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Créer votre musique sur ordinateur, ça vous tente ?
Rendez-vous à la salle de réunion de la mairie à la Châtaigneraie
Cet atelier présente les rouages de la musique par ordinateur avec l’apprentissage du fonctionnement du logiciel. Possibilité de se lancer et tester vous même la création musicale.
– créer une mélodie
– enregistrer une voix
– comprendre le fonctionnement d’un petit studio musical
C’est accessible à tous, peu importe votre niveau informatique ou de musique.
Inscription obligatoire .
La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 31 55 19 yapluka85@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Would you like to create your own music on the computer?
L’événement Atelier MAO La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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