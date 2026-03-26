Atelier MAO

La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Créer votre musique sur ordinateur, ça vous tente ?

Rendez-vous à la salle de réunion de la mairie à la Châtaigneraie

Cet atelier présente les rouages de la musique par ordinateur avec l’apprentissage du fonctionnement du logiciel. Possibilité de se lancer et tester vous même la création musicale.

– créer une mélodie

– enregistrer une voix

– comprendre le fonctionnement d’un petit studio musical

C’est accessible à tous, peu importe votre niveau informatique ou de musique.

Inscription obligatoire .

La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 31 55 19 yapluka85@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to create your own music on the computer?

L’événement Atelier MAO La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin