ATELIER MAO (MUSIQUE ASSISTEE PAR ORDINATEUR) Brignac

ATELIER MAO (MUSIQUE ASSISTEE PAR ORDINATEUR)

Chemin de la Salamane Brignac Hérault

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15 2026-04-12

Initiation à la MAO accessible à tous où vous pourrez exprimer votre créativité et concrétiser vos idées.

Vous allez expérimenter la composition musicale sur ordinateur en alternant théorie et mises en situations pratiques. Cet atelier permet d’expérimenter la conception d’un morceau tout en découvrant ou en approfondissant les fonctionnalités des outils proposés. Les apports techniques sont nombreux et adaptés à tous les niveaux, l’accompagnement est individualisé.

A l’issu de cet atelier les participants auront acquis les bases nécessaires pour se repérer dans l’environnement d’Ableton Live, et composé un 1er morceau création d’une rythmique, d’une mélodie, manipulation de samples, et bien plus encore !

MATÉRIEL

Si vous avez un ordinateur avec Ableton installé, un casque, une carte son, etc, vous pouvez bien sûr venir avec.

Si vous venez sans ordinateur, précisez le dans le formulaire d’inscription on vous en prêtera un !

CONDITIONS

> Ouvert à tous À partir de 14 ans

> Groupe de 6 personnes max.

> Sur réservation uniquement Pas d’annulation ou de décalage possible au delà de 15 jours avant l’atelier .

Chemin de la Salamane Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 7 67 08 98 72 okcreaction@gmail.com

English :

An introduction to MAO accessible to all, where you can express your creativity and turn your ideas into reality

