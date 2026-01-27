Atelier maquette avec Déco palette Au Charbon Courseulles-sur-Mer

Atelier maquette avec Déco palette

Au Charbon 4 Rue Émile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-04 2026-02-18 2026-02-25

Création d’un mini-monde en bois et matière de récupération ( découpe, collage, peinture). Durée 2h. À partir de 10 ans. Les enfants peuvent venir seuls. Matériel fourni, pensez au tablier. .

Au Charbon 4 Rue Émile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 31 38 87 87 cerdan.lionel@gmail.com

English : Atelier maquette avec Déco palette

Create a mini-world from wood and recycled materials. From age 10. Materials provided. Bring an apron.

