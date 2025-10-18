Atelier maquette CAUE de la Réunion Saint-Denis

(réservé aux plus de 15 ans)

Un atelier de sensibilisation à l’architecture, organisé par SLOW arts & cultures en partenariat avec le CAUE.

L’atelier propose d’explorer et de jouer avec différents usages et lieux du quotidien (une crèche, une boulangerie, un espace de yoga, un cinéma, un jardin potager, un café, une bibliothèque, une recyclerie …).

Les participant·e·s enfileront les habits de l’architecte pour concevoir ensemble à l’aide d’une maquette collaborative un espace inattendu et ludique !

Vous manipulerez cutter, carton et colle pour mettre vos idées en volume, accompagné par une équipe d’architectes.

Cet atelier est l’occasion de découvrir la démarche du projet architectural et ses potentialités (lumière, matériaux, espace, vues…) en s’amusant !

CAUE de la Réunion 12 rue monseigneur de beaumont 97400 SAINT DENIS Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion Le CAUE de la Réunion a été créé en novembre 1979 à l'initiative du Conseil général. Son siège est installé dans la Case Bourbon, maison de notable du 19ème siècle, autrefois logement de fonction des proviseurs de l'ancien lycée Leconte de Lisle.

Dans une perspective de sauvegarde du patrimoine de Saint-Denis et en vue de l’installation des bureaux du CAUE, la Case Bourbon a fait l’objet d’une rénovation en 1981. Fin 2009, de nouveaux travaux, financés par le conseil général, ont été entrepris. L’objectif était de restituer la varangue de l’ancienne façade principale telle qu’elle était au début du siècle dernier. Accès piéton

