Atelier Maquette : Construire ma maison créole Le centre culturel Rémy Nainsouta Pointe-à-Pitre

Atelier Maquette : Construire ma maison créole Vendredi 17 octobre, 09h00, 14h00 Le centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T15:00:00 – 2025-10-17T16:00:00

Fin : 2025-10-17T20:00:00 – 2025-10-17T22:00:00

Viens découvrir les maisons et immeubles typiques de ta ville en t’amusant !

Pendant cet atelier, tu pourras monter avec un guide-conférencier, la maquette d’une maison et d’un immeuble traditionnels.

Tu apprendras aussi plein de mots amusants et utiles sur l’architecture du quotidien : tirant, console en clé de sol, galerie… et bien plus encore !

Le Centre Rémy Nainsouta, situé dans le bâtiment de l'ancien hôpital Saint-Jules, a été entièrement restauré après le passage du cyclone Hugo en 1989. Ce centre culturel porte le nom d'un grand humaniste, anticolonialiste, ancien maire de Saint-Claude (Guadeloupe). Le rez-de-chaussée dispose d'une bibliothèque consacrée à la Caraïbe et d'une salle de conférence, le premier étage abrite un vaste espace d'expositions.

Né en 1883 à Saint-Claude en Guadeloupe, Rémy Nainsouta, fils d’un charpentier et d’une servante, fit des études secondaires au Lycée Carnot, bénéficiant d’une bourse. Elève brillant, plusieurs fois major de sa promotion, il fit ensuite l’école des cavaliers à Saumur. Il travailla au Sénégal, en Mauritanie, au Soudan (ancienne république du Mali) où il obtint le titre d’Inspecteur Général vétérinaire. Ces années au contact des Africains lui apprirent beaucoup sur le colonialisme. Maire de la ville de Saint-Claude de 1945 à 1965, il œuvra pour le développement de l’éducation avec la construction de plusieurs écoles dans la commune qu’il administrait. Preuve de son engagement, il fut précurseur en faisant ériger en 1948 la stèle de Louis Delgrès au Matouba. Il décède le 29 janvier 1969 à Saint-Claude.

Journées nationales de l’architecture; Pour le jeune publique, apprendre tout en s’amusant. Comprendre tout en fabriquant soit même. Deviens toi aussi un bâtisseur (mais de maquette).

