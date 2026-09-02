Atelier maquette de bateau Port de La Turballe La Turballe
mercredi 2 septembre 2026 · Port de La Turballe · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Atelier maquette de bateau
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 11:00:00
fin : 2026-09-23 12:00:00
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Les jeunes charpentiers de marine d’un jour pourront fabriquer et décorer leur propre maquette de bateau de pêche. Chaloupe ou chalutier, la créativité n’a pas de limite !
Deux niveaux sont proposés dans le même atelier selon l’âge des participants.
Un Atelier Tout P’tit Mousse réservé aux enfants à partir de 4 ans.
L’atelier ne nécessite pas d’acompagnateur.
Billetterie dans les Offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone ou dès maintenant dans la partie Réservation .
Billetterie non échangeable et non remboursable. .
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Atelier maquette de bateau La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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