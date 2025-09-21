Atelier maquette du quartier européen Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet Strasbourg

Atelier maquette du quartier européen Dimanche 21 septembre, 14h30, 16h30 Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet Bas-Rhin

À partir de 8 ans. 12 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir le quartier européen de façon originale ! Construisez la maquette de l’institution de votre choix tout en vous informant sur son rôle, son histoire et son architecture.

Au XVIIIe siècle, la noblesse et la haute bourgeoisie strasbourgeoises, attirées par le charme du village verdoyant de la Robertsau, y établissent des « Güeter » (maisons de campagne).

En 1784, il en existait 45 dans un village de 256 foyers.

La villa « Kaysersguet » fait partie de ces villégiatures. Aux mains de la famille de Turckheim de 1751 à 1829, la propriété voit se succéder les propriétaires jusqu’à son achat par Heinrich Ludwig Kayser, fondateur des Strassburger Neueste Nachrichten (ancêtre des Dernières Nouvelles d’Alsace) à qui le domaine doit sa dénomination de Kaysersguet.

En 1926, le domaine devient propriété de la ville qui, au début des années 2000, décide d’y établir le Lieu d’Europe ouvert au public depuis 2014. Entre-temps, il aura été le siège d’événements qui l’ont lié à l’histoire de l’Europe. Le domaine abrite également des éléments d’architecture remarquable ainsi que des sculptures récemment restaurées.

Lieu d’éducation à la citoyenneté européenne ouvert à tous, le Lieu d’Europe a pour vocation de faire connaître l’Europe aux citoyens et de renforcer leur sentiment d’appartenance à une communauté de valeurs. Tram E : arrêt Robertsau Boecklin.

© Laeticia Piccarreta / Strasbourg Eurométropole