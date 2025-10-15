ATELIER MAQUETTE Fourques
ATELIER MAQUETTE Fourques mercredi 15 octobre 2025.
ATELIER MAQUETTE
12 avenue du Roussillon Fourques Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-15 14:30:00
fin : 2025-10-16 17:00:00
2025-10-15
Les 15 et 16 Octobre de 14h30 à 17h, réalisation à l’échelle de la maquette de l’Eglise Saint Martin de Fourques.
Info: 07 68 51 76 87
12 avenue du Roussillon Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 68 51 76 87
English :
October 15 and 16 from 2.30 pm to 5 pm, scale model of the Eglise Saint Martin de Fourques.
Info: 07 68 51 76 87
German :
Am 15. und 16. Oktober von 14:30 bis 17:00 Uhr können Sie ein maßstabsgetreues Modell der Kirche Saint Martin de Fourques anfertigen.
Info: 07 68 51 76 87
Italiano :
Il 15 e 16 ottobre dalle 14.30 alle 17.00, modello in scala della Chiesa di Saint Martin de Fourques.
Info: 07 68 51 76 87
Espanol :
Los días 15 y 16 de octubre, de 14.30 a 17.00 h, maqueta de la iglesia de Saint Martin de Fourques.
Información: 07 68 51 76 87
