ATELIER MAQUETTE Fourques

12 avenue du Roussillon Fourques Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-15 14:30:00

fin : 2025-10-16 17:00:00

2025-10-15

Les 15 et 16 Octobre de 14h30 à 17h, réalisation à l’échelle de la maquette de l’Eglise Saint Martin de Fourques.

12 avenue du Roussillon Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 68 51 76 87

English :

October 15 and 16 from 2.30 pm to 5 pm, scale model of the Eglise Saint Martin de Fourques.

German :

Am 15. und 16. Oktober von 14:30 bis 17:00 Uhr können Sie ein maßstabsgetreues Modell der Kirche Saint Martin de Fourques anfertigen.

Italiano :

Il 15 e 16 ottobre dalle 14.30 alle 17.00, modello in scala della Chiesa di Saint Martin de Fourques.

Espanol :

Los días 15 y 16 de octubre, de 14.30 a 17.00 h, maqueta de la iglesia de Saint Martin de Fourques.

