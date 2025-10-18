Atelier maquette : L’école maternelle de Ferrières Ecole maternelle de Ferrières « Les crayons » Martigues

Atelier maquette : L’école maternelle de Ferrières Samedi 18 octobre, 14h00 Ecole maternelle de Ferrières « Les crayons » Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription, à partir de 8 ans

Début : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T15:30

Fin : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T15:30

Dans la cour de l’école, les enfants seront invités à construire, planche par planche une réplique à échelle réduite de l’école maternelle de Ferrières.

Réalisée par l’artiste Miki Nectoux en 2018, cette maquette démontable en bois, permettra aux enfants de s’initier à l’architecture et d’appréhender les formes et les volumes du lieu.

Ecole maternelle de Ferrières « Les crayons » chemin de paradis Martigues, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 03 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.aha@ville-martigues.fr »}]

