Atelier maquette : L’école maternelle de Ferrières Samedi 18 octobre, 14h00 Ecole maternelle de Ferrières « Les crayons » Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription, à partir de 8 ans
Dans la cour de l’école, les enfants seront invités à construire, planche par planche une réplique à échelle réduite de l’école maternelle de Ferrières.
Réalisée par l’artiste Miki Nectoux en 2018, cette maquette démontable en bois, permettra aux enfants de s’initier à l’architecture et d’appréhender les formes et les volumes du lieu.
Ecole maternelle de Ferrières « Les crayons » chemin de paradis Martigues, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 03 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.aha@ville-martigues.fr »}]
©AHAA_Magali_Pignatel