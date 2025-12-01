Atelier maquillage Amboise
Atelier maquillage
5 Rue François 1er Amboise Indre-et-Loire
Dimanche 2025-12-13 13:00:00
2025-12-14 15:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Participez à un atelier maquillage à l'occasion du marché de Noël le samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025.
A la salle Léonard de Vinci, musée d'art et d'histoire d'Amboise.
English : Make-up workshop
Take part in a make-up workshop during the Christmas market on Saturday 13th and Sunday 14th December 2025.
German :
Nehmen Sie an einem Schminkworkshop auf dem Weihnachtsmarkt am Samstag, dem 13. und Sonntag, dem 14. Dezember 2025 teil.
Italiano :
Partecipate a un laboratorio di make-up al mercatino di Natale sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025.
Espanol : Taller de maquillaje
Participe en un taller de maquillaje con motivo del mercado navideño el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre de 2025.
