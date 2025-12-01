Atelier maquillage

5 Rue François 1er Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-13 13:00:00

fin : 2025-12-14 15:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Participez à un atelier maquillage à l’occasion du marché de Noël le samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025.

Participez à un atelier maquillage à l’occasion du marché de Noël le samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025.

A la salle Léonard de Vinci, musée d’art et d’histoire d’Amboise.

Gratuit. 0 .

5 Rue François 1er Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English : Make-up workshop

Take part in a make-up workshop during the Christmas market on Saturday 13th and Sunday 14th December 2025.

German :

Nehmen Sie an einem Schminkworkshop auf dem Weihnachtsmarkt am Samstag, dem 13. und Sonntag, dem 14. Dezember 2025 teil.

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di make-up al mercatino di Natale sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025.

Espanol : Taller de maquillaje

Participe en un taller de maquillaje con motivo del mercado navideño el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre de 2025.

L’événement Atelier maquillage Amboise a été mis à jour le 2025-11-24 par OFFICE AMBOISE