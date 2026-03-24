Atelier maquillage au Ô p’tits chats gaillards

26B Rue Gambetta Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Atelier maquillage animé par Célia.

Réservé au + de 12ans.

10€ + 1 conso à prendre au bar

Réservation obligatoire. .

26B Rue Gambetta Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 10 52 35

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English : Atelier maquillage au Ô p’tits chats gaillards

L’événement Atelier maquillage au Ô p’tits chats gaillards Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-19 par Brive Tourisme