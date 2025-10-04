Atelier maquillage avec Planète Neptune Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux

Atelier maquillage avec Planète Neptune Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux samedi 4 octobre 2025.

Atelier maquillage avec Planète Neptune Samedi 4 octobre, 17h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Inscription sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T17:45:00

Fin : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T17:45:00

Maquillage pour enfants d’inspiration manga

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr/

Biblis en folie 2025

© Les récréations créatives