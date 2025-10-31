Atelier maquillage d’Halloween Dinard
Atelier maquillage d’Halloween Dinard vendredi 31 octobre 2025.
Atelier maquillage d’Halloween
Place de la République Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Pour Halloween, l’Union du Commerce de Dinard vous propose un atelier de maquillage sur la place de la République. .
Place de la République Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 84 17 19
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier maquillage d’Halloween Dinard a été mis à jour le 2025-10-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme