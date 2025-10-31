Atelier maquillage et citrouilles Dinard

Atelier maquillage et citrouilles Dinard vendredi 31 octobre 2025.

Place du Calvaire Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Pour Halloween, l’Union du Commerce de Dinard vous propose un atelier de maquillage et de creusage de citrouilles sur la place du Calvaire à Saint-Enogat. .

Place du Calvaire Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 84 17 19

