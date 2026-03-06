Atelier maquillage et création de masques Jeu de Paume Rennes

Atelier maquillage et création de masques Jeu de Paume Rennes Samedi 7 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine

A l’occasion du Carnaval, le Jeu de Paume propose aux petits et aux grands de venir se maquiller et/ou créer des masques. Nous mettons à votre disposition tout le matériel, à vous de jouer !

Comme chaque année, l’association La Pulse organise le Carnaval de Rennes, le samedi 7 mars 2026.
Pour l’occasion, le Jeu de Paume propose aux petits et aux grands de venir se maquiller et/ou créer des masques.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-07T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-07T14:00:00.000+01:00

http://www.jeudepaumerennes.fr  

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40


