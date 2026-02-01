Atelier maquillage Espace Bayles Isle

Atelier maquillage

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-02-28 12:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Dans le cadre du 37ème Salon du Livre Jeunesse, venez vous faire maquiller afin de vous mettre dans l’ambiance festive et onirique de l’événement.

Sans inscriptions au préalable.

Informations complémentaires auprès des organisateurs.

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

L’événement Atelier maquillage Isle a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Limoges Métropole