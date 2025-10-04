Atelier maquillage pour enfant Bibliothèque municipale De Raismes Raismes

Atelier maquillage pour enfant Bibliothèque municipale De Raismes Raismes samedi 4 octobre 2025.

Atelier maquillage pour enfant Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque municipale De Raismes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Atelier maquillage pour enfants

Un stand où les enfants peuvent se transformer et laisser libre cours à leur imagination. Couleurs, paillettes et pinceaux les attendent pour créer des maquillages amusants et fantastiques, dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Bibliothèque municipale De Raismes 28 RUE HENRI DURRE 59590 Raismes Raismes 59590 Nord Hauts-de-France 0327149427 http://mediatheque.ville-raismes.fr/

Biblis en folie 2025