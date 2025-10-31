Atelier maquillage + soirée musicale avec DJ Charleville-Mézières

Atelier maquillage + soirée musicale avec DJ Charleville-Mézières vendredi 31 octobre 2025.

Atelier maquillage + soirée musicale avec DJ

Centre aquatique Bernard Albin Rue des paquis Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 5.7 – 5.7 – 5.7 EUR

Tarif de base plein tarif

Atelier maquillage extérieur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Plongez dans l’ambiance effrayante d’Halloween ! Au programme un atelier maquillage terrifiant pour petits et grands, suivi d’une soirée musicale animée par notre DJ. Profitez de l’eau, de la musique et d’une ambiance monstrueusement fun !

.

Centre aquatique Bernard Albin Rue des paquis Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 00 22

English :

Dive into the spooky atmosphere of Halloween! On the program: a terrifying make-up workshop for young and old, followed by a musical evening hosted by our DJ. Enjoy the water, the music and the monstrously fun atmosphere!

German :

Tauchen Sie ein in die gruselige Atmosphäre von Halloween! Auf dem Programm steht ein gruseliger Schminkworkshop für Groß und Klein, gefolgt von einem musikalischen Abend, der von unserem DJ moderiert wird. Genießen Sie Wasser, Musik und eine monstermäßig lustige Atmosphäre!

Italiano :

Immergetevi nell’atmosfera spettrale di Halloween! In programma: un terrificante laboratorio di trucco per grandi e piccini, seguito da una serata musicale condotta dal nostro DJ. Godetevi l’acqua, la musica e l’atmosfera mostruosamente divertente!

Espanol :

¡Sumérgete en el espeluznante ambiente de Halloween! En el programa: un terrorífico taller de maquillaje para grandes y pequeños, seguido de una velada musical a cargo de nuestro DJ. ¡Disfruta del agua, de la música y de un ambiente monstruosamente divertido!

L’événement Atelier maquillage + soirée musicale avec DJ Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-10-23 par Ardennes Tourisme