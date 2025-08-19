Les maquillages de Yet Paï Eygliers
plan d’eau Eygliers Hautes-Alpes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date :
Début : Mardi 2025-08-19
fin : 2025-08-19
Date(s) :
2025-08-19
YET PAÏ vient d’un pays lointain. Elle vient transformer le temps d’un instant les personnes qu’elle rencontre au fil de son voyage.
plan d’eau Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English :
YET PAÏ comes from a faraway land. For a moment, she transforms the people she meets on her journey.
German :
YET PAÏ kommt aus einem fernen Land. Sie kommt, um die Menschen, denen sie auf ihrer Reise begegnet, für einen Moment zu verwandeln.
Italiano :
YET PAÏ viene da una terra lontana. Per un attimo, trasforma le persone che incontra nel suo viaggio.
Espanol :
YET PAÏ viene de una tierra lejana. Por un momento, transforma a las personas que conoce en su viaje.
