Atelier marbrure à la cuve Papeterie de Vaux Payzac

Atelier marbrure à la cuve

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac Dordogne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

La marbrure est un art fascinant qui consiste à créer des motifs colorés et unique à la surface de l’eau, puis à les transférer sur du papier. Lors de cet atelier d’initiation, ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 4 ans, vous aurez l’occasion de découvrir les techniques de base de cette pratique artistique captivante. Pendant une heure, vous apprendrez à manipuler les couleurs et à créer vos propres motifs en utilisant divers outils et techniques. Les participants seront guidés à chaque étape pour s’assurer qu’ils repartent avec une œuvre d’art personnel et réussie.

Que vous soyez débutant ou simplement curieux, cet atelier est une merveilleuse occasion de laisser libre court à votre imagination tout en découvrant une nouvelle forme d’expression artistique.

Sur réservation. .

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr

English : Atelier marbrure à la cuve

Every Thursday during winter vacation and Tuesday, March 4.

Ages 4 and up, booking essential, price 7?

