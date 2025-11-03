ATELIER MARCHE DU TRAVAIL Agence CHAUNY Chauny

ATELIER MARCHE DU TRAVAIL Agence CHAUNY Chauny lundi 3 novembre 2025.

ATELIER MARCHE DU TRAVAIL Lundi 3 novembre, 08h00 Agence CHAUNY Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T08:00:00 – 2025-11-03T09:00:00

Fin : 2025-11-03T08:00:00 – 2025-11-03T09:00:00

Vous vous demandez comment fonctionne le marché du travail ? Vous avez besoin d’aide pour identifier les offres ou les entreprises qui recrutent dans votre métier, votre secteur ou votre territoire ? Cet atelier conseil vous permet de : Repérer les opportunités d’emploi dans les secteurs d’activités et les régions qui vous intéressent Découvrir les métiers les plus recherchés sur votre territoire Réfléchir à votre mobilité (êtes-vous prêt à vous déplacer pour retrouver un emploi ?) et découvrir

Agence CHAUNY 02300 Chauny Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514076 »}]

Vous vous demandez comment fonctionne le marché du travail ? Vous avez besoin d’aide pour identifier les offres ou les entreprises qui recrutent dans votre métier, votre secteur ou votre territoire ? La semaine de l’industrie Marché du travail