ATELIER MARCHE DU TRAVAIL FRANCE TRAVAIL CHAUNY Chauny
ATELIER MARCHE DU TRAVAIL FRANCE TRAVAIL CHAUNY Chauny lundi 3 novembre 2025.
ATELIER MARCHE DU TRAVAIL Lundi 3 novembre, 09h00 FRANCE TRAVAIL CHAUNY Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-03T09:00:00 – 2025-11-03T10:00:00
Fin : 2025-11-03T09:00:00 – 2025-11-03T10:00:00
Vous serez reçu en groupe où vous seront donnés des informations sur le marché du travail sur notre bassin d’emploi
FRANCE TRAVAIL CHAUNY 25 RUE JEAN MONNET 02300 CHAUNY Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514076?at_medium=CMP&at_campaign=DSIMonstreuil&at_cmp_indicateur1=PromotionEvenementConseiller&at_cmp_indicateur2=Multicanal&at_cmp_indicateur3=Multidate »}]
INFORMATION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL INDUSTRIEL BASSIN CHAUNOIS