Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Marche respirée Cherré-Au

Atelier Marche respirée Cherré-Au mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Domaine du Haut Buisson à Cherré

Ville : 72400 Cherré-Au

Département : Sarthe

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Cherré-Au

Atelier Marche respirée

Domaine du Haut Buisson à Cherré Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 09:30:00
fin : 2026-06-10 11:00:00

Date(s) :
2026-06-10

1h30 pour souffler et retrouver une belle vitalité   .

Domaine du Haut Buisson à Cherré Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Marche respirée Cherré-Au a été mis à jour le 2026-05-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

À voir aussi à Cherré-Au (Sarthe)