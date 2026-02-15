Atelier Mardi Gras Joinville
Atelier Mardi Gras Joinville mardi 17 février 2026.
Atelier Mardi Gras
Espace Vall’Âges Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Tout public
Venez participer à cet atelier gratuit à l’occasion de Mardi gras avec goûter offert !!
Au programme jeux, activités et moments conviviaux !
Attention, les enfants doivent être accompagnés d’un parent ou adulte responsable .
Espace Vall’Âges Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 21 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Mardi Gras Joinville a été mis à jour le 2026-02-11 par Antenne de Joinville