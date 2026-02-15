Atelier Mardi Gras Joinville

Atelier Mardi Gras

Espace Vall’Âges Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Tout public

Venez participer à cet atelier gratuit à l’occasion de Mardi gras avec goûter offert !!

Au programme jeux, activités et moments conviviaux !

Attention, les enfants doivent être accompagnés d’un parent ou adulte responsable .

Espace Vall’Âges Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 21 68

