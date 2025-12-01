Atelier Marionnettes avec Alex Rochereau Médiathèque Françoise Sagan Paris

Le sculpteur Alex Rochereau présente dans l’exposition des personnages et scènes en volumes inspirées de l’univers des albums de Philippe Corentin. Il a aussi concocté pour les bibliothécaires un castelet et des marionnettes en volume pour raconter différemment l’album Papa ! , de Philippe Corentin (©l’école des loisirs).

Au cours de cet atelier, il proposera aux petits et grands participants de construire leur propre marionnette articulée inspirée des histoires de Philippe Corentin, et de raconter leurs propres histoires dans le castelet.

Dans le cadre de l’exposition Double Plouf et Patatras, 80 illustrateurs s’amusent avec Corentin

Le samedi 20 décembre 2025

de 15h30 à 17h00

de 11h00 à 12h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

