Atelier marionnettes Création de monstres animés La Baule-Escoublac

181 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

L’illustratrice Amandine Momenceau propose de créer des personnages effrayants à partir de feuilles A4 pliées en deux. Autour de cet élément central qui constitue la tête et le corps du monstre on ajoute des pattes et divers éléments de personnalisation, comme des cornes, des griffes, une queue…

À partir de 6 ans Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Durée 2h

Gratuit, sur inscription. .

181 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 18 81 bibliotheque@mairie-labaule.fr

