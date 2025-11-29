Atelier Marionnettes de Noël Bibliothèque de Freigné Vallons-de-l’Erdre

Atelier Marionnettes de Noël

Bibliothèque de Freigné 2 Rue Saint-Maurice Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

A quelques semaines de Noël, Léa propose la création de marionnettes de Noël aux enfants de 2 à 6 ans.

Sur inscription .

English :

With Christmas just a few weeks away, Léa is creating Christmas puppets for children aged 2 to 6.

German :

Einige Wochen vor Weihnachten bietet Lea Kindern zwischen 2 und 6 Jahren die Gestaltung von Weihnachtsmarionetten an.

Italiano :

A poche settimane dal Natale, Léa sta creando pupazzi natalizi per bambini dai 2 ai 6 anni.

Espanol :

A pocas semanas de la Navidad, Léa crea marionetas navideñas para niños de 2 a 6 años.

