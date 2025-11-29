Atelier Marionnettes de Noël Bibliothèque de Freigné Vallons-de-l’Erdre
Atelier Marionnettes de Noël Bibliothèque de Freigné Vallons-de-l’Erdre samedi 29 novembre 2025.
Atelier Marionnettes de Noël
Bibliothèque de Freigné 2 Rue Saint-Maurice Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
Date(s) :
2025-11-29
A quelques semaines de Noël, Léa propose la création de marionnettes de Noël aux enfants de 2 à 6 ans.
Sur inscription .
Bibliothèque de Freigné 2 Rue Saint-Maurice Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26
English :
With Christmas just a few weeks away, Léa is creating Christmas puppets for children aged 2 to 6.
German :
Einige Wochen vor Weihnachten bietet Lea Kindern zwischen 2 und 6 Jahren die Gestaltung von Weihnachtsmarionetten an.
Italiano :
A poche settimane dal Natale, Léa sta creando pupazzi natalizi per bambini dai 2 ai 6 anni.
Espanol :
A pocas semanas de la Navidad, Léa crea marionetas navideñas para niños de 2 a 6 años.
L’événement Atelier Marionnettes de Noël Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-19 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis