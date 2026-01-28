Atelier marionnettes géantes et masques Relais petite enfance Thiviers

Atelier marionnettes géantes et masques

Relais petite enfance 53 Bis Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne

15h-16h 6 ans et +

16h-17h 2 ans et +

Avec la Ronde des crayons

Relais petite enfance 53 Bis Rue du Général Lamy Thiviers 24551 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86

English : Atelier marionnettes géantes et masques

3pm-4pm: 6 years and up

4pm-5pm: 2+ years

