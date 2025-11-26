Atelier Marmelade du Portique Silhouette Sculptée Le Portique Le Havre

Atelier Marmelade du Portique Silhouette Sculptée

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

Date(s) :

2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Les Ateliers Marmelade s’adressent aux 6 à 12 ans, initiés ou non à l’art contemporain. Une visite adaptée de l’exposition Valentin Carron, Aplemont , accompagnée par un·e médiateur·rice, sera proposée aux participant·e·s.

L’ atelier propose de découvrir la technique de la sculpture propre à l’artiste.

Chaque participant·e réalisera un croquis de son personnage (imaginaire ou non). La création de la forme de base du personnage se fera à l’aide d’une structure en fil de fer. Le corps sera renforcé avec du papier pour enfin passer à l’étape des finitions par recouvrement avec des bandes plâtrées.

Cet atelier combine découverte culturelle et pratique artistique permettant aux enfants d’explorer leur créativité tout en s’inspirant du travail de Valentin Carron.

Pour les enfants de 6 à 12 ans Durée 2h.

Prévoir une tenue salissante Matériel et goûter inclus.

Inscription obligatoire. .

Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 80 85 67 82

