Atelier Marmelade du Portique Tampons Coquillages Le Portique Le Havre

Atelier Marmelade du Portique Tampons Coquillages Le Portique Le Havre mercredi 16 juillet 2025.

Atelier Marmelade du Portique Tampons Coquillages

Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-09-17 16:00:00

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-27 2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24

Les Ateliers Marmelade s’adressent aux 6 à 12 ans, initiés ou non à l’art contemporain. Une visite adaptée de l’exposition Richard Fauguet, « Blue Oyster Cult… », accompagnée par un·e médiateur·rice, sera proposée aux participant·e·s.

Cet atelier propose de découvrir la technique de la linogravure à travers la création de tampons inspirés de motifs marins.

Après avoir décalqué un coquillage (huître ou coquille Saint-Jacques), les participant·e·s reportent leur dessin sur un morceau de lino, puis le gravent à l’aide d’outils adaptés. Les tampons ainsi réalisés sont ensuite encrés et imprimés à plusieurs reprises sur un grand format, permettant de composer un papier peint original ou de reconstituer un personnage à partir du motif choisi.

Une expérience créative accessible à tous, favorisant l’expérimentation et la découverte artistique.

Pour les enfants de 6 à 12 ans Durée 2h.

Prévoir une tenue salissante Matériel et goûter inclus.

Inscription obligatoire.

Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 80 85 67 82

English : Atelier Marmelade du Portique Tampons Coquillages

The Ateliers Marmelade are aimed at children aged 6 to 12, with or without an introduction to contemporary art. Participants will be offered an adapted tour of the Richard Fauguet exhibition, « Blue Oyster Cult… », accompanied by a mediator.

This workshop introduces participants to the linocut technique through the creation of stamps inspired by marine motifs.

After transferring a shell (oyster or scallop), participants transfer their design onto a piece of lino, then engrave it using appropriate tools. The resulting stamps are then inked and printed several times on a large format, making it possible to create an original wallpaper or reconstitute a character from the chosen motif.

A creative experience accessible to all, encouraging experimentation and artistic discovery.

For children aged 6 to 12 Duration: 2 hours.

Equipment and snack included.

Registration required.

German :

Die Marmelade-Workshops richten sich an 6- bis 12-Jährige, die sich bereits mit zeitgenössischer Kunst befasst haben oder nicht. Die TeilnehmerInnen können die Ausstellung Richard Fauguet, « Blue Oyster Cult… » in Begleitung eines/einer Mediators/Mediatorin besuchen.

In diesem Workshop lernen Sie die Technik des Linolschnitts kennen, indem Sie Stempel mit Meeresmotiven herstellen.

Nach dem Abziehen einer Muschel (Auster oder Jakobsmuschel) übertragen die TeilnehmerInnen ihr Design auf ein Stück Linoleum und gravieren es mithilfe geeigneter Werkzeuge. Die so entstandenen Stempel werden dann eingefärbt und mehrmals auf ein großes Format gedruckt, um eine originelle Tapete zu gestalten oder eine Figur aus dem gewählten Motiv zu rekonstruieren.

Ein kreatives Erlebnis für alle, das Experimente und künstlerische Entdeckungen fördert.

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren Dauer: 2 Stunden.

Schmutzige Kleidung vorsehen Material und Snacks inbegriffen.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Gli Ateliers Marmelade sono rivolti a bambini dai 6 ai 12 anni, con o senza introduzione all’arte contemporanea. Ai partecipanti verrà offerta una visita adattata della mostra di Richard Fauguet, « Blue Oyster Cult… », accompagnati da un mediatore.

Questo laboratorio offre l’opportunità di scoprire la tecnica della linoleografia attraverso la creazione di timbri ispirati a motivi marini.

Dopo aver tracciato una conchiglia (ostrica o capasanta), i partecipanti trasferiscono il loro disegno su un pezzo di lino, quindi lo incidono con gli strumenti appropriati. I timbri così ottenuti vengono inchiostrati e stampati più volte su un grande formato, consentendo di creare una carta da parati originale o di ricostruire un personaggio del motivo scelto.

Un’esperienza creativa accessibile a tutti, che incoraggia la sperimentazione e la scoperta artistica.

Per bambini dai 6 ai 12 anni Durata: 2 ore.

Materiale e merenda inclusi.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Los Ateliers Marmelade están dirigidos a niños de 6 a 12 años, con o sin iniciación al arte contemporáneo. Se propondrá a los participantes una visita adaptada a la exposición de Richard Fauguet, « Blue Oyster Cult… », acompañados por un mediador.

Este taller ofrece la oportunidad de descubrir la técnica del linograbado a través de la creación de sellos inspirados en motivos marinos.

Tras trazar una concha (ostra o vieira), los participantes transfieren su diseño a una pieza de linóleo y, a continuación, lo graban utilizando las herramientas adecuadas. Los sellos resultantes se entintan y se imprimen varias veces en gran formato, lo que permite crear un original papel pintado o reconstituir un personaje a partir del motivo elegido.

Una experiencia creativa accesible a todos, que fomenta la experimentación y el descubrimiento artístico.

Para niños de 6 a 12 años Duración: 2 horas.

Materiales y merienda incluidos.

Inscripción obligatoria.

