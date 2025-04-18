Atelier Maroline Fabrication d’une ceinture artisanale en cuir Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Atelier Maroline Fabrication d’une ceinture artisanale en cuir

Fabriquez votre ceinture en cuir dans un atelier de maroquinerie à Montjean-sur-Loire à 30min d’Angers et Ancenis.

Vous avez envie de travailler le cuir mais sans faire de coutures, l’atelier ceinture est fait pour vous. Durant cet atelier vous pourrez découvrir toutes les étapes traditionnelles de fabrication d’une ceinture artisanale, de la coupe jusqu’à la finition. Vous repartirez avec votre ceinture haut de gamme personnalisée !

Etapes de fabrication

– Découverte des matières et des finitions

– Coupe main avec outillage spécifique

– Coupe avec emporte-pièce

– Travail de préparation

– Assemblage

– Pose accessoires

– Travail de finition

Pour débuter l’atelier, vous choisirez votre cuir, votre boucle et vos finitions pour personnaliser votre ceinture. Ensuite, vous commencerez par la coupe, réalisée au coupe lanière, simple et efficace, cette méthode est idéale pour faire des pièces uniques. Vous poursuivroez avec le tracé des repères pour ensuite utiliser les emporte-pièces et fabriquer le sanglon, la mortaise, le passant et votre personnalisation (petite pièce en cuir). Les morceaux coupés, les trous effectués, vous pourrez travailler sur de belles finitions qui donneront toute l’authenticité et la qualité d’une ceinture en cuir fabriquée artisanalement. Vous pourrez alors découvrir plusieurs outils traditionnels et manuels, tel que l’abat carre qui permet de d’arrondir les tranches, vous utiliserez également un fer à fileter pour faire un filet près des bords. Pour obtenir une belle tranche tout en gardant l’aspect naturel du cuir, vous utiliserez une cire incolore, que vous viendrez déposer toute en délicatesse sur la tranche de la ceinture. Pour parfaire vos finitions, vous ferez une jolie patine grâce à de l’huile de coude et quelques secrets de fabrication… Pour terminer cet atelier, vous utiliserez la presse manuelle pour poser les rivets de votre ceinture et vous visserez le bouton pour monter la mortaise sur votre sanglon. Et voilà, votre ceinture personnalisée est terminée.

Durée de l’atelier 3h

15 ans minimum .

Montjean-sur-Loire 36 RUE D’ANJOU Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 44 04 04 16 info@atelier-maroline.com

English :

Make your own leather belt in a leather workshop in Montjean-sur-Loire, 30 minutes from Angers and Ancenis.

German :

Stellen Sie Ihren Ledergürtel in einer Lederwarenwerkstatt in Montjean-sur-Loire, 30 Minuten von Angers und Ancenis entfernt, her.

Italiano :

Realizzate la vostra cintura di cuoio in un laboratorio di pelle a Montjean-sur-Loire, a 30 minuti da Angers e Ancenis.

Espanol :

Confeccione su propio cinturón de cuero en un taller de marroquinería de Montjean-sur-Loire, a 30 minutos de Angers y Ancenis.

