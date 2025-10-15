Atelier Maroquinerie – « Bases de la maroquinerie et perfectionnement » – Maison des Compagnons du Devoir de Pantin Maison des Compagnons du Devoir de Pantin Pantin

L’atelier propose une initiation aux gestes et à la technique du métier. Nous vous proposons de réaliser un objet de petite maroquinerie plate en cuir cousu à la main (porte-carte, porte-monnaie, étui à téléphone, pochette etc.).

Information et réservation au 06 67 39 19 74

Venez apprendre à fabriquer un produit de maroquinerie de A à Z !

Du mercredi 25 mars 2026 au mercredi 27 mai 2026 :

mercredi

de 19h30 à 22h00

Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 11 mars 2026 :

mercredi

de 19h30 à 22h00

Du mercredi 15 octobre 2025 au mercredi 17 décembre 2025 :

mercredi

de 19h30 à 22h00

payant

Information / Réservation au 06 67 39 19 74

Tarif : 250€ (25h – 10 cours de 2h30)

Public jeunes et adultes.

Maison des Compagnons du Devoir de Pantin 
22, rue des Grilles 
93500 Pantin
métro : Hoche, ligne N°5

+33667391974 cybert.mail@gmail.com