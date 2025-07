Atelier maroquinerie Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

Atelier maroquinerie Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan mercredi 16 juillet 2025 16:30:00.

Atelier maroquinerie

Début : 2025-07-16 16:30:00

2025-07-16

Atelier Maroquinerie, 8 personnes maximum, 7 ans minimum.

Atelier de création de boucles d’oreilles pour les adultes ou confection d’une vache en cuir ou d’un marque page. Les ateliers peuvent être fait entre parents-enfant afin de pouvoir passer un moment créatif en famille.

Réservation au 0562395081.

Prix 5€

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Leather workshop, 8 people maximum, 7 years minimum.

Earring workshop for adults, or make a leather cow or bookmark. Workshops can be done between parents and children for a creative family moment.

Reservations at 0562395081.

Price: 5?

German :

Lederwaren-Workshop, maximal 8 Personen, Mindestalter 7 Jahre.

Workshop zur Herstellung von Ohrringen für Erwachsene oder zur Herstellung einer Kuh aus Leder oder eines Lesezeichens. Die Workshops können auch als Eltern-Kind-Workshops durchgeführt werden, um einen kreativen Moment mit der ganzen Familie zu verbringen.

Reservierung unter 0562395081.

Preis: 5?

Italiano :

Laboratorio di cuoio, massimo 8 persone, minimo 7 anni.

Laboratorio di orecchini per adulti, oppure realizzazione di una mucca o di un segnalibro in pelle. I laboratori possono essere svolti tra genitori e figli, in modo da poter trascorrere del tempo creativo in famiglia.

Le prenotazioni possono essere effettuate su 0562395081.

Prezzo: € 5

Espanol :

Taller de cuero, 8 personas máximo, 7 años mínimo.

Taller de pendientes para adultos, o hacer una vaca de cuero o un marcapáginas. Los talleres se pueden hacer entre padres e hijos, para que paséis un rato creativo en familia.

Las reservas pueden hacerse en 0562395081.

Precio: 5

L’événement Atelier maroquinerie Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-06-26 par OT de St Lary|CDT65