Atelier marque page Bibliothèque municipale Madeleine Blaire Bernaville samedi 4 octobre 2025.

Un peu de découpage par-ci, du collage par là, un soupçon de fantaisie, et hop, un marque page de créé pour rester à la bonne page!

Bibliothèque municipale Madeleine Blaire 16 rue du Général Jean Crépin 80370Bernaville Bernaville 80370 Somme Hauts-de-France 03.22.32.67.14 La Bibliothèque Municipale de Bernaville se situe dans la cour de la Mairie, au 16 rue du Général Crépin. L’inscription est gratuite et donne accès aux autres bibliothèques du réseau pour l’emprunt de documents.

Vous y retrouverez un grand choix de livres, médias (CD, DVD, livres lus…), jeux, etc. Des expositions, animations et spectacles ont également lieu régulièrement, pour les grands et les petits.

