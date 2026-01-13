Atelier marque-page par procédé cyanotype Bibliothèque Livres au village Saint-Victor-Malescours

Atelier marque-page par procédé cyanotype

Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Envie d’un nouveau marque-page original et personnalisé ? Cet atelier est fait pour vous !

.

Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 16 89 bibliothequestvictor@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a new, original, personalized bookmark? This workshop is for you!

L’événement Atelier marque-page par procédé cyanotype Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène