Atelier marque-page par procédé cyanotype
Bibliothèque Livres au village
Saint-Victor-Malescours
Atelier marque-page par procédé cyanotype Bibliothèque Livres au village Saint-Victor-Malescours mercredi 18 février 2026.
Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Début : 2026-02-18 15:00:00
Envie d’un nouveau marque-page original et personnalisé ? Cet atelier est fait pour vous !
Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 16 89 bibliothequestvictor@loire-semene.fr
English :
Looking for a new, original, personalized bookmark? This workshop is for you!
