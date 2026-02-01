Atelier marque-page personnalisé La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque
Atelier marque-page personnalisé La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque mercredi 18 février 2026.
Atelier marque-page personnalisé
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18
Découpe, perçage, …
Pour toute la famille.
Avec l’atelier Copeaux , créez votre marque-page.
Au programme découpe du bois, perçage, ponçage, gravure, pochoir, peinture, ….
Tarif indiqué pour un minimum de 4 personnes inscrites. .
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92
English : Atelier marque-page personnalisé
Cutting, drilling, …
