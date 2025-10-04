Atelier marque pages Bibliothèque Municipale de Saint Quentin Lamotte Croix au Bailly Saint Quentin Lamotte Croix au Bailly

Atelier marque pages Bibliothèque Municipale de Saint Quentin Lamotte Croix au Bailly Saint Quentin Lamotte Croix au Bailly samedi 4 octobre 2025.

Atelier marque pages Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Municipale de Saint Quentin Lamotte Croix au Bailly Somme

Nombre de place limité à 10 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Atelier enfants : Coloriage de marque-pages

Venez exprimer votre créativité lors de cet atelier ludique et coloré ! Les enfants pourront personnaliser leurs propres marque-pages en laissant libre cours à leur imagination avec crayons, feutres et motifs variés. Une activité amusante qui allie détente et création, et qui permettra à chacun de repartir avec un marque-page unique, à utiliser ou à offrir.

Bibliothèque Municipale de Saint Quentin Lamotte Croix au Bailly 160 Bis Rue de l’église 80880 Saint Quentin Lamotte Croix au Bailly Saint Quentin Lamotte Croix au Bailly 80880 Somme Hauts-de-France 03.22.30.56.09

Atelier enfants : Coloriage de marque-pages