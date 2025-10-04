Atelier marque pages médiathèque léon guizard Fabrègues

Atelier marque pages médiathèque léon guizard Fabrègues samedi 4 octobre 2025.

à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Création de marque pages à décorer, à plier, à découper et d’un porte marque pages.

médiathèque léon guizard 31 bis Paul Doumer 34690 Fabrègues Fabrègues 34690 Hérault Occitanie 0467855434 https://www.fabregues.fr mediatheque@fabregues.fr Petite médiathèque de village nous proposon livres multimédia et jeux de société. NOus avons aussi un agenda trimestriel avec des activités pour tous arrêt bus et parking

