Atelier Marque-Pages Salle Laurentine Teillet Saint-Junien

Atelier Marque-Pages

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teilliet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Pendant les vacances, place à la créativité avec cet atelier spécialement imaginé pour les enfants dès 5 ans ! À la médiathèque de Saint-Junien, les petits artistes sont invités à fabriquer leurs propres marque-pages colorés et originaux. Papier, dessins, découpages, décorations… chacun pourra laisser parler son imagination pour créer un compagnon de lecture unique. Seuls ou accompagnés d’un adulte, les enfants découvrent le plaisir de créer autour de l’univers des livres dans une ambiance ludique et conviviale. Une jolie façon d’allier bricolage et lecture, et de repartir fier de sa création. Sur inscription Accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teilliet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediatheque@saint-junien.fr

English : Atelier Marque-Pages

L’événement Atelier Marque-Pages Saint-Junien a été mis à jour le 2026-02-06 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin